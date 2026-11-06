«Милан» проиграл «Ференцварошу» в ЛЕ, «Эдмонтон» — «Анахайму» 4:5 в НХЛ. Главное к утру
«Милан» проиграл «Ференцварошу» в 4-м туре Лиги Европы, «Эдмонтон» уступил «Анахайму» 4:5 в НХЛ, московское «Динамо» без Леонида Тамбиева победило в гостях «Шанхайских Драконов». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Милан» проиграл «Ференцварошу» в 4-м туре Лиги Европы.
- «Эдмонтон» проиграл «Анахайму» 4:5 в НХЛ. У Минтюкова — 2+1, у Макдэвида — 1+3.
- Московское «Динамо» без Тамбиева победило в гостях «Шанхайских Драконов».
- Батраков может перейти в «ПСЖ» уже в январе — Sport.fr.
- «Галатасарай» оценивает Кисляка € 25 млн, ЦСКА запрашивает более € 35 млн — Дурсун.
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