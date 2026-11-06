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Болельщик «Галатасарая» сделал татуировку с Алексеем Батраковым

Болельщик «Галатасарая» сделал татуировку с Алексеем Батраковым
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Один из болельщиков «Галатасарая» сделал татуировку с изображением российского полузащитника команды Алексея Батракова и нигерийского нападающего Виктора Осимхена. Об этом сообщает Forza Cimbom в социальной сети X.

Фото: Forza Cimbom

Батраков присоединился к стамбульской команде в летнее трансферное окно из «Локомотива». Футболист заключил контракт до 30 июня 2031 года. Сообщалось, что сумма отступных в контракте составляет € 55 млн. При этом отступные распространяются на все европейские чемпионаты, кроме турецкого.

Отметим, что в ноябре 2026 года появились сообщения о том, что «Галатасарай» планирует заключить новое соглашение с Батраковым.

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