«А для чего?» Бубнов — о вероятности назначения Черчесова в «Локомотив»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Локомотиву» не следует приглашать российского специалиста Станислава Черчесова на должность главного тренера команды.

«Сразу встаёт вопрос: «А для чего?» Для чего Черчесова возвращать? Ты посмотри, он во все клубы, в которые приходил… Он хорошо начинает и плохо заканчивает. Для чего? Для того чтобы его вытащить, чтобы «Локомотив» не вылетел? Но я говорю, они и так не вылетят. А дальше что? Убирать будете? С Черчесовым с неустойками дела не пойдут, придётся платить. Больше того, он с вами не будет контракт на год-два заключать, он будет долгосрочный контракт заключать. На хорошую сумму денег», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».