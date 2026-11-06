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Фабрицио Романо высказался о возможном обмене защитниками между «Барселоной» и «Арсеналом»

Фабрицио Романо высказался о возможном обмене защитниками между «Барселоной» и «Арсеналом»
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Инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал слухи о возможном обмене защитника Алекса Бальде на эквадорца Пьеро Инкапье между «Барселоной» и «Арсеналом».

«Ходит много слухов об истории с Пьеро Инкапье и Алексом Бальде, потому что ситуация с Бальде определённо заслуживает внимания. Он уже был в списке игроков, которых «Барселона» могла продать летом, но сделка с «Манчестер Юнайтед» или любой другой командой не состоялась.

Бальде любит «Барсу»: клуб, эмблему, болельщиков, город. Поэтому он не хочет уходить. Но уже почти три месяца, с августа по ноябрь, Бальде не играет. Говорят, он может согласиться на переход в январе, если ситуация не изменится. Что касается обмена на Инкапье, не думаю, что это произойдёт

Во-первых, «Арсенал» не собирается продавать Инкапье. Они не собираются менять четвёрку защитников в январское трансферное окно. Они очень довольны своей обороной, так что не думаю, что это произойдёт», — сказал Романо в выпуске на своём YouTube-канале.

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