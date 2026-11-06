Игрок «Спартака» Жедсон Фернандеш выделил двух тренеров в своей карьере и объяснил причину

Футболист московского «Спартака» Жедсон Фернандеш выделил главного тренера мадридского «Реала» Жозе Моуринью и наставника сборной Португалии Жорже Жезуша в качестве специалистов, оказавших наибольшее влияние на его карьеру.

«В плане тактики просто невероятным был Жорже Жезуш. Моуринью полностью изменил моё восприятие футбола. Фатих Терим был для меня как отец, когда я перешёл в «Галатасарай». Бруну Лаже — тоже отличный тренер. Руй Витория — особенный человек для меня, так как первым доверил мне сыграть на взрослом уровне.

Если выделять двух людей, которые оказали на меня наибольшее влияние, то это, во-первых, Жезуш. Он многому научил меня в плане тактики, помог лучше понимать футбол. Эти знания помогают мне даже сейчас. А во-вторых — Моуринью. Он изменил моё мышление и сам взгляд на футбол», — приводит слова Фернандеша официальный сайт клуба.

С Моуринью Жедсон Фернандеш работал, выступая за «Тоттенхэм», а с Жезушем футболист пересекался в «Бенфике».