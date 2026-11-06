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Фабрицио Романо раскрыл планы «Арсенала» на зимнее трансферное окно

Фабрицио Романо раскрыл планы «Арсенала» на зимнее трансферное окно
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Инсайдер Фабрицио Романо высказался о возможных активностях лондонского «Арсенала» в период зимнего трансферного окна в январе.

«Думаю, «Арсенал» будет действовать по ситуации. Если на рынке появится подходящая возможность, а мы знаем, что январь — не самое простое время для трансферов, «Арсенал» в последние четыре-пять лет всегда действовал очень чётко в январе. Либо появляется подходящая возможность, либо они предпочитают подождать. Помню знаменитую историю с Влаховичем несколько лет назад. Они пытались, но ничего не вышло. Возможно, подождём до лета.

И с такой стратегией они выиграли чемпионат. «Арсенал» хочет действовать с умом. Если появится подходящая возможность, особенно в атаке, «Арсенал» может что-то предпринять. Но это должен быть правильный игрок, правильные условия. Так что не исключаю, что «Арсенал» подпишет нового нападающего. Думаю, это возможно, но по состоянию на 6 ноября мы не можем гарантировать, что это произойдёт», — сказал Романо в выпуске на своём YouTube-канале.

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