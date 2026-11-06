Тренер «Арсенала» Артета: знаю, как сильно Салиба любит играть за сборную Франции

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил, как относится к возможному вызову защитника Вильяма Салиба в сборную Франции для участия в ближайших матчах Лиги наций УЕФА.

«Мы находимся в очень тесном контакте с Федерацией футбола Франции. Думаю, скоро они объявят заявку, у них есть вся информация. Теперь дело за ними, а также за Зинедином [Зиданом]. Мы примем любое их решение.

Готов ли я отпустить Салиба с сборную? Думаю, это скорее вопрос самого Вильяма и его национальной команды, потому что ему тоже нужна игровая практика. Я знаю, как сильно он любит играть за сборную. Там сейчас новый тренер, очень грамотный, так что любое его решение нас вполне устроит», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

Материалы по теме Тренер «Арсенала» Артета ответил, когда может состояться возвращение Саки на поле