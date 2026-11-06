Губерниев: по примеру «Локо» Трамп выгнал главу аппарата. Следят за нами, черти дизельные

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на увольнение экс-главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, а также высказался об отставке политтехнолога Сьюзи Уайлс с поста главы аппарата Белого дома. Обе перестановки произошли 6 ноября.

«По примеру «Локомотива», который уволил тренера, Трамп выгнал главу своей администрации… Следят за нами, черти дизельные...» — написал Губерниев в телеграм-канале.

«Локомотив» после 14 матчей опустился в зону вылета, на 15-е место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Президент США Дональд Трамп назначил новым главой аппарата Белого дома своего советника Стивена Миллера.