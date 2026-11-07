«Реал» предоставил Винисиусу один месяц, чтобы вернуть прежние кондиции — El Debate

«Реал» предоставил вингеру Винисиусу Жуниору один месяц, чтобы вернуть прежние кондиции, проявить себя и адаптироваться к требованиям главного тренера Жозе Моуринью. В противном случае футболист рискует оказаться в глубоком запасе мадридского клуба, сообщает El Debate.

«Реал» анализирует физическое состояние Винисиуса. Сам вингер осознаёт возникшие трудности и полон решимости вернуть свою лучшую форму. Моуринью делает всё возможное, чтобы помочь футболисту, однако чётко даёт понять, что интересы команды стоят на первом месте. Сообщается, что декабрьские матчи мадридской команды с «Атлетиком» из Бильбао в Ла Лиге и «Арсеналом» в Лиге чемпионов станут решающими для футболиста.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 12 матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.