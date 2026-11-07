Игрок «Спартака» Жедсон Фернандеш высказался по поводу взаимодействия с Барко на поле

Игрок московского «Спартака» Жедсон Фернандеш высказался по поводу взаимодействия с партнёром по команде Эсекьелем Барко на футбольном поле.

«Дело не в том, играем мы вместе или на разных позициях. У Эсекьеля совсем другой стиль, не такой, как у меня. Я никогда не буду сравнивать себя с ним — да и вообще ни с кем в команде. Для меня важен каждый игрок, надеюсь, что у меня со всеми одинаково хорошее взаимопонимание, хорошая «химия». Ведь главное — победы. Речь не обо мне, не о нём, не о Маркиньосе или Умярове — в конечном счёте важна команда. Если у нас нет взаимопонимания, то что происходит? Допустим, у меня есть шанс сделать пас, который принесёт победу, но я решаю пробить сам — и в итоге мы проигрываем. Кто проиграл? Конкретный футболист? Нет, вся команда. Поэтому для меня «взаимодействие» — это взаимодействие всей команды. И когда у неё всё хорошо, и когда она переживает непростой период. Со стороны всегда будут звучать вопросы: «А что Барко? А что Жедсон? А Маркиньос?» Но в конечном счёте все мы хотим одного и того же — побеждать. Только это и имеет значение: вклад в успех команды, а не личные достижения», — приводит слова Фернандеша официальный сайт клуба.