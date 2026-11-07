«Спите?» «Локомотив» опубликовал пост относительно слов Галактионова на пресс-конференции

Пресс-служба московского «Локомотива» отреагировала на слова главного тренера команды Михаила Галактионова относительно того, что «исправить ситуацию в клубе можно только трудолюбием и работой».

«Спите? Мы тоже нет. В ожидании исправления ситуации 😶», — написано в телеграм-канале железнодорожников с анонсом видео пресс-конференции Галактионова.

Напомним, официальный сайт железнодорожников и аккаунты клуба в соцсетях до сих пор не опубликовали новость о расставании со специалистом. Об отставке Галактионова ранее объявил глава совета директоров «Локо» Юрий Нагорных на пресс-конференции после матча с «Рубином» (0:1). Сам Галактионов заявил, что был счастлив работать в «Локомотиве» и назвал период работы в клубе хорошим.