Отец Неймара стал гендиректором «Сантоса», но останется на посту лишь при одном условии

Отец футболиста Неймара Жуниора, Неймар да Силва старший, занял пост генерального директора «Сантоса». Совместное заявление об этом сделал бизнесмен и президент клуба Марсело Тейшейра в соцсетях «рыб».
Помимо руководства клубом, отец игрока возглавит институт «Meninos da Vila». Организация будет курировать карьеру молодых футболистов и программу «Вечные кумиры «Сантоса»».
Как отмечает Globo Esporte, Неймар-старший будет отвечать за стратегическое планирование «Сантоса» до декабря. Он сохранит должность в случае переизбрания Тейшейры, выборы которого намечены на 12 декабря.
Неймар да Силва уже принимал участие в делах команды с момента возвращения сына, действуя через фирму NR Sports. В его зону ответственности входили партнёрские соглашения по модернизации стадиона «Вила Белмиро», включая ремонт раздевалок и покраску трибун. Бизнесмен также выступил посредником при возведении новых объектов молодёжной академии в тренировочном центре. Объём инвестиций составил R$ 8 млн (около € 1,3 млн — прим. «Чемпионата»). Отец Неймара занимался привлечением