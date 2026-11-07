12 рекордов «ПСЖ» были внесены в книгу Гиннесса. В одном достижении отмечен вклад Хвичи

Французский «Пари Сен-Жермен» побил 12 рекордов, которые были внесены в книгу Гиннесса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию список достижений, покорившийся красно-синим и отмеченными в книге рекордов:

Больше всех голов за сезон ЛЧ — 45;

Самая крупная победа в финале ЛЧ — 5:0;

Больше всех голевых действий в финале ЛЧ — Дезире Дуэ (3);

Самая длинная серия с голевыми действиями в плей-офф ЛЧ — Хвича Кварацхелия (7);

Больше всех точных передач за сезон ЛЧ — Витинья (1602);

Больше всех трофеев Лиги 1 — 14;

Больше всех трофеев Лиги 1 у игрока — Маркиньос (11);

Больше всех очков за сезон Лиги 1 (96);

Самая длинная серия без поражений в Лиге 1 (36);

Самая длинная серия без поражений на выезде в Лиге 1 (39);

Самая длинная победная серия в сезоне Лиги 1 — 14;

Самая длинная серия без поражений игрока в Лиге 1 — Фабиан Руис, 51.

После девяти туров Лиги 1 сезона-2026/2027 команда Луиса Энрике занимает перву