15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

12 рекордов «ПСЖ» были внесены в книгу Гиннесса. В одном достижении отмечен вклад Хвичи

12 рекордов «ПСЖ» были внесены в книгу Гиннесса. В одном достижении отмечен вклад Хвичи
Комментарии

Французский «Пари Сен-Жермен» побил 12 рекордов, которые были внесены в книгу Гиннесса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию список достижений, покорившийся красно-синим и отмеченными в книге рекордов:

  • Больше всех голов за сезон ЛЧ — 45;
  • Самая крупная победа в финале ЛЧ — 5:0;
  • Больше всех голевых действий в финале ЛЧ — Дезире Дуэ (3);
  • Самая длинная серия с голевыми действиями в плей-офф ЛЧ — Хвича Кварацхелия (7);
  • Больше всех точных передач за сезон ЛЧ — Витинья (1602);
  • Больше всех трофеев Лиги 1 — 14;
  • Больше всех трофеев Лиги 1 у игрока — Маркиньос (11);
  • Больше всех очков за сезон Лиги 1 (96);
  • Самая длинная серия без поражений в Лиге 1 (36);
  • Самая длинная серия без поражений на выезде в Лиге 1 (39);
  • Самая длинная победная серия в сезоне Лиги 1 — 14;
  • Самая длинная серия без поражений игрока в Лиге 1 — Фабиан Руис, 51.

После девяти туров Лиги 1 сезона-2026/2027 команда Луиса Энрике занимает перву