Инфантино принял решение, связанное с количеством участников ЧМ — The Times

Глава ФИФА Джанни Инфантино отказался от планов по увеличению числа участников чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает The Times.

По сведениям источника, он проинформировал членов президиума, что не станет продвигать расширение мундиаля и клубного чемпионата мира. В июле Инфантино утверждал, что ФИФА способна увеличить мировое первенство до 64 команд.

Затем ФИФА сообщила о намерении учредить фирму FIFA Forward Enterprise, которая должна была консолидировать коммерческую деятельность организации и проведение турниров, а также пригласила частных инвесторов купить в ней доли. Инициатива спровоцировала негативную реакцию Союза европейских футбольных ассоциаций, который предупредил об угрозе бойкота соревнований ФИФА в случае, если проект не будет аннулирован. Позже ФИФА обнародовала заявление Инфантино, в котором он подтвердил, что инициатива породила разногласия, и добавил, что предложение не будет реализовано.