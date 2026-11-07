Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 7 ноября

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19:02
«Торпедо» победило «Нефтехимик» в первом домашнем матче на обновлённом стадионе
20:15
ЭСК РФС признала, что судья Федотов ошибочно засчитал гол «Спартака» Кс в ворота «Велеса»
Видео
16:15
«Полный бред». Помощник Слуцкого — о сравнении чемпионата Китая и ФНЛ
Эксклюзив
14:52
«Торпедо» объявило об отставке Александра Сторожука
Официально
13:21
Александр Сторожук покидает «Торпедо»
Эксклюзив
18:55
Дубль Фурье помог «Уралу» переиграть «Сочи» в 16-м туре Первой лиги
17:56
«Торпедо» упустило победу над «КАМАЗом» в Первой лиге, пропустив на 90+4-й минуте
19:44
Мусаев отреагировал на разговоры о возможных тренерских перестановках в «Краснодаре»
00:55
Тренер «Нижнего Новгорода» Вадим Гаранин подвёл итоги матча с тульским «Арсеналом»
22:14
«Нижний Новгород» разгромил тульский «Арсенал» в матче 16-го тура Первой лиги
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13:21
Александр Сторожук покидает «Торпедо»
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14:52
«Торпедо» объявило об отставке Александра Сторожука
Официально
20:57
Московское «Торпедо» объявило о назначении Вячеслава Вашкевича на пост главного тренера
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16:15
«Полный бред». Помощник Слуцкого — о сравнении чемпионата Китая и ФНЛ
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22:53
Спортдиректор «Локомотива» Акавов: о вылете в Первую лигу даже думать не хочется
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Пари Сен-Жермен — Труа. Прямая трансляция
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23:05 Мск
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Футбол
Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 14-й тур
16:30
Ахмат
–
Родина
1 : 0
Окончен
19:30
Краснодар
–
ЦСКА
1 : 0
1-й тайм, 30'
Англия — Премьер-лига. 10-й тур
15:30
Лидс Юнайтед
–
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0
Окончен
18:00
Арсенал
–
Халл Сити
1 : 0
Окончен
18:00
Фулхэм
–
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Окончен
20:30
Ноттингем Форест
–
Манчестер Сити
Не начался
Испания — Ла Лига. 12-й тур
16:00
Малага
–
Расинг
1 : 2
Окончен
18:15
Эспаньол
–
Депортиво
0 : 0
2-й тайм, 85'
20:30
Осасуна
–
Атлетик Б
Не начался
23:00
Валенсия
–
Реал Мадрид
Не начался
Италия — Серия А. 11-й тур
17:00
Торино
–
Лечче
1 : 1
Окончен
17:00
Кальяри
–
Фрозиноне
1 : 0
Окончен
20:00
Парма
–
Болонья
Не начался
22:45
Рома
–
Сассуоло
Не начался
Германия — Бундеслига. 9-й тур
17:30
Боруссия Д
–
Эльферсберг
2 : 1
Окончен
17:30
РБ Лейпциг
–
Аугсбург
5 : 2
Окончен
17:30
Падерборн 07
–
Айнтрахт Ф
2 : 2
Окончен
17:30
Майнц
–
Бавария
1 : 2
Окончен
Франция — Лига 1. 10-й тур
21:00
Осер
–
Париж
Не начался
23:05
ПСЖ
–
Труа
Не начался
Россия — Лига Pari. 17-й тур
16:00
Арсенал Т
–
Челябинск
1 : 2
Окончен
17:00
Шинник
–
Уфа
2 : 1
Окончен
17:00
Торпедо М
–
Нефтехимик
1 : 0
Окончен
США — Major League Soccer
00:00
Интер Майами
–
Шарлотт
Не начался
00:00
Нью-Йорк Ред Буллз
–
Атланта Юнайтед
Не начался
Россия — Суперлига (ж). 25-й тур
16:30
Зенит (ж)
–
ЦСКА (ж)
0 : 0
Окончен
Турция — Суперлига. 11-й тур
19:00
Галатасарай
–
Амед
2 : 0
Перерыв
Англия — Чемпионшип. 15-й тур
15:30
Рексем
–
Вулверхэмптон
1 : 1
Окончен
18:00
Кардифф Сити
–
Бёрнли
5 : 4
2-й тайм, 90+11'
Winline Кубок Медиалиги 2026. Финал
19:00
ФК 10
–
2DROTS
0 : 1
1-й тайм
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Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 7 ноября