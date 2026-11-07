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Пари Сен-Жермен — Труа. Прямая трансляция
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О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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23:05 Мск
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Краснодар — ЦСКА: Джон Кордоба открыл счёт на 16-й минуте, 7 ноября 2026