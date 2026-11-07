Чемпионат России — 2026/2027 по футболу: результаты на 7 ноября, календарь, таблица

В субботу, 7 ноября, состоялись три матча в рамках 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 7 ноября:

«Факел» — «Динамо» Москва — 1:2;

«Ахмат» — «Родина» — 1:0;

«Краснодар» — ЦСКА — 4:2.

По результатам игрового дня первое место в турнирной таблице РПЛ занимает московское «Динамо». В активе бело-голубых 31 очко в 14 играх. Н