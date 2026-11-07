Игдисамов ответил, как на Кисляке сказались слухи о скором трансфере из ЦСКА в Европу

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил, могли ли слухи о зимнем трансфере полузащитника армейцев Матвея Кисляка в Европу сказаться на игре футболиста.

— Как считаете, слухи о переходе в турецкий чемпионат могли ли сказаться на Матвее Кисляке?

— Думаю, это домыслы. Это не отвлекает его. Он сосредоточен на игре за ЦСКА и хорошо тренируется, — приводит слова Игдисамова официальный сайт ЦСКА.

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