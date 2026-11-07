Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук назвал ценные качества полузащитника Алексея Батракова и рассказал, как уберегает футболиста от травм.

«С точки зрения главного тренера, очень важно и ценно, что он смотрит тебе прямо в глаза, прекрасно понимает, чего от него требуют, и выполняет поставленные задачи. Теперь, когда он вышел на такой уровень, ему важно сохранить стабильность. Сейчас он отправляется в расположение национальной команды, где его ждут матчи.

К слову