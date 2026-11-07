Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби высказался о влиянии социальных сетей на молодых футболистов.

«Считаю, что молодым игрокам стоит полностью отказаться от социальных сетей. Им важно сосредоточиться на собственном развитии и взаимодействии с партнёрами по команде — так они смогут перенимать опыт у более зрелых и титулованных футболистов, уже добившихся серьёзных результатов в карьере. Главное — упорно работать.

Следить за соцсетями непросто с точ