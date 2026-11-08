Турецкий журналист Бурак Эрен поделился мнением о роли российского полузащитника Алексея Батракова в матче 11-го тура турецкой Суперлиги между «Галатасараем» и «Амедом» (4:3), выделив не только результативное действие игрока, но и его лидерские качества. В игре Батраков отметился забитым мячом, а также оказался в центре внимания в одном из эпизодов: когда игрока «Галатасарая» сбил футболист «Амеда», Батраков вмешался в ситуацию — после этого игрок