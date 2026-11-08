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Зидан высказался о смерти нападающего «Тенерифе» Хесуса де Мигеля

Зидан высказался о смерти нападающего «Тенерифе» Хесуса де Мигеля
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Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан прокомментировал трагическую гибель форварда «Тенерифе» Хесуса де Мигеля, который скончался после столкновения с голкипером «Андорры» Хесусом Овоно во время матча.

«Мне очень тяжело это принять, я потрясён произошедшим, как и все остальные. У меня даже мурашки по коже. Подобные ситуации не должны происходить на футбольном поле. Но прежде всего я думаю о семье погибшего. Надеюсь, нам больше никогда не придётся сталкиваться с подобными трагедиями», — приводит слова Зидана RMC Sport.