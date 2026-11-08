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«До свидания, папуля». Скульптор — о реакции родных на памятник Никите Симоняну

«До свидания, папуля». Скульптор — о реакции родных на памятник Никите Симоняну
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Скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств Наталья Опиок рассказала о реакции родных экс-нападающего «Спартака» Никиты Симоняна на памятник в его честь.

— По каким признакам вы понимаете, что памятник получился? Насколько важна реакция семьи?
— Здесь важна совокупность факторов. Я очень благодарна Виктории Никитичне и Григорию, что они приняли моё предложение и приехали на производство в цех посмотреть на скульптуру вживую, а не по фотографиям. Снимки всегда что-то искажают, а при личном осмотре можно увидеть работу со всех сторон.

Мы целый день ра