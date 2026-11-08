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22:45 Мск
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Спартак — Акрон: Пруцев вывел красно-белых вперёд на 65-й минуте матча РПЛ

«Спартак» — «Акрон»: Пруцев вывел красно-белых вперёд на 65-й минуте