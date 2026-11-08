Червиченко: игра «Спартака» в матче с «Акроном» была похожа на цирк

Футбол
РПЛ
Кубок России
Сборная России
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Первая лига
Вторая лига
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Саудовская Аравия
MLS / МЛС
Южная Америка
Прочие
Молодёжные сборные
ЧМ-2026
Лига наций УЕФА
Круглосуточный канал Okko
Любители
Женский футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
Лучший молодой игрок РПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ЧМ по хоккею 2027
МЧМ по хоккею 2027
Кубок Первого канала
Олимпиада 2026
ВХЛ
МХЛ
Последний сезон Овечкина в НХЛ
Чемпионат КХЛ 3х3
Прочие турниры
Теннис
ATP
WTA
Большой шлем
Олимпиада
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Рейтинг «Чемпионата»
Рейтинг 52 недель ATP
Чемпионская гонка ATP
Рейтинг 52 недель WTA
Чемпионская гонка WTA
Легенды Кубка Кремля
Бокс/ММА
UFC
Профессиональный бокс
PFL/Brave/Прочие бои
Любительский бокс
Российские ММА
Bellator
Поп-ММА
Реслинг
Самбо
Баскетбол
Единая лига
Трансферы Единой лиги
НБА
Евролига
Еврокубок
Чемпионат мира
Евробаскет
Прочие турниры
Авто
Формула-1
Формула-2 / Младшие серии
Мотогонки
Ралли
Формула-Е/Америка/Прочее
RDS/Дрифт
Дакар/Ралли-рейды
Суперкары
Биатлон
Кубок мира
Кубок России
Кубок Содружества
Чемпионат России
Чемпионат мира
Прочие турниры
Лыжи
Кубок мира
Кубок России
Чемпионат России
Чемпионат мира
Ски-альпинизм
Горнолыжный спорт
Сноуборд и фристайл
Прыжки с трамплина
Прочие турниры
Фигурное катание
Чемпионат России
Гран-при России
Гран-при ISU
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпийский турнир
Прочие турниры
Ледовые шоу
Волейбол
Мужская Суперлига
Женская Суперлига
Международный
Лига чемпионов
Сборная России
Пляжный волейбол
Ставки
Премия Лучший букмекер
Прогнозы
Рейтинг букмекеров
База знаний
Чемп.Play
GTA 6
Кино и сериалы
Игры
Лучшие киберклубы России
Киберспорт
Железо и гаджеты
Dota 2
Counter-Strike 2
Lifestyle
Полезные знания
Бег
Любительский спорт
Личный опыт
Тренировки
Здоровье
Питание
Тренды
Мотивация
Активный отдых
Гайды - всё о спортивном образе жизни
Другие
Горы. Спецпроект
Водные виды
Лёгкая атлетика
Гимнастика
Шахматы
Регби
Велоспорт
Борьба
Пляжный футбол
Футзал
Снукер
Гандбол
Хоккей с мячом
Падел
Прочие виды спорта
Олимпиада 2028
Наши в Париже-2024
Медальный зачёт
Календарь
Новости
Академическая гребля
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Борьба
Брейкинг
Велоспорт
Водное поло
Волейбол
Гандбол
Гольф
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Дзюдо
Конный спорт
Лёгкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби-7
Сёрфинг
Современное пятиборье
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Спортивная гимнастика
Стрельба
Стрельба из лука
Теннис
Триатлон
Тхэквондо
Тяжёлая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Художественная гимнастика
Мобильное приложение «Чемпионата».
Для тех, кто любит спорт
Матч-центр
Новости
Топ-матчи
Эфир
Видео
Рейтинг букмекеров
Теперь вы знаете
Полная версия сайта
15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid:
2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр
Новости
Топ-матчи
Эфир
Видео
Рейтинг букмекеров
Теперь вы знаете
Главные
новости
Обсуждаемые
20:28
«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в РПЛ, дважды упустив преимущество в счёте
19:50
Тренер «Акрона» прокомментировал поражение от «Спартака» и рассказал, что не понравилось
19:32
«Балтика» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ
19:12
Солари: Дивеев сказал, что «Спартак» «Зениту» не конкурент? Я не согласен
18:56
Вратарь «Спартака» Максименко не стал комментировать красную карточку в матче с «Акроном»
18:44
Карседо прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Акроном»
18:42
Тренер «Спартака» Карседо отреагировал на удаление Максименко
18:26
«Решение судьи — катастрофа». Кахигао — об удалении вратаря «Спартака» Максименко
18:13
Арбитр Федотов отреагировал на удаление Максименко в матче «Спартак» — «Акрон»
Эксклюзив
18:12
«Спартак» победил «Акрон» в матче РПЛ с удалением голкипера Максименко
Показать ещё
Все новости
20:28
«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в РПЛ, дважды упустив преимущество в счёте
20:18
«Зенит» — «Ростов»: Иван Комаров сравнял счёт на 83-й минуте
19:54
«Зенит» — «Ростов»: Луис Энрике забил дальним ударом в девятку на 58-й минуте
19:55
Червиченко: игра «Спартака» в матче с «Акроном» была похожа на цирк
19:48
«Зенит» — «Ростов»: Кевин Андраде забил в свои ворота на 53-й минуте
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр
:
Вчера
(0)
Сегодня
(0)
Сейчас
(0)
Завтра
(0)
(0)
Раскрыть LIVE-табло
Футбол
Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 14-й тур
16:15
Спартак М
–
Акрон
2 : 1
Окончен
18:30
Зенит
–
Ростов
2 : 1
2-й тайм, 67'
20:45
Балтика
–
Динамо Мх
Не начался
Англия — Премьер-лига. 10-й тур
17:00
Кристал Пэлас
–
Ливерпуль
1 : 3
Окончен
17:00
Сандерленд
–
Челси
1 : 0
Окончен
17:00
Ипсвич Таун
–
Борнмут
1 : 2
Окончен
17:00
Брайтон энд Хоув Альбион
–
Брентфорд
2 : 0
Окончен
19:30
Манчестер Юнайтед
–
Астон Вилла
1 : 2
1-й тайм, 29'
Испания — Ла Лига. 12-й тур
16:00
Эльче
–
Бетис
0 : 2
Окончен
18:15
Реал Сосьедад
–
Райо Вальекано
1 : 0
2-й тайм, 84'
20:30
Сельта
–
Леванте
Не начался
20:30
Вильярреал
–
Хетафе
Не начался
23:00
Атлетико М
–
Барселона
Не начался
Италия — Серия А. 11-й тур
14:30
Наполи
–
Лацио
1 : 1
Окончен
17:00
Монца
–
Аталанта
0 : 1
Окончен
17:00
Дженоа
–
Милан
1 : 2
Окончен
20:00
Интер М
–
Комо
Не начался
22:45
Фиорентина
–
Ювентус
Не начался
Германия — Бундеслига. 9-й тур
17:30
Кёльн
–
Байер
1 : 2
Окончен
19:30
Фрайбург
–
Унион
0 : 0
1-й тайм, 31'
21:30
Хоффенхайм
–
Шальке-04
Не начался
Франция — Лига 1. 10-й тур
17:00
Ренн
–
Лилль
1 : 2
Окончен
19:15
Анже
–
Ницца
0 : 1
1-й тайм, 45'
19:15
Ле-Ман
–
Монако
0 : 1
1-й тайм, 45+1'
19:15
Брест
–
Лион
1 : 0
1-й тайм, 45+1'
19:15
Гавр
–
Лорьян
0 : 1
1-й тайм, 45+1'
22:45
Ланс
–
Марсель
Не начался
Россия — Лига Pari. 17-й тур
16:00
Ротор
–
Ленинградец
1 : 1
Окончен
20:00
Спартак Кс
–
Нижний Новгород
Не начался
Бельгия — Лига Жюпиле. 11-й тур
15:30
Брюгге
–
Андерлехт
1 : 1
Окончен
Греция — Суперлига. 10-й тур
22:00
Олимпиакос
–
ПАОК
Не начался
Главная
Футбол
Новости
Червиченко: игра «Спартака» в матче с «Акроном» была похожа на цирк
Червиченко: игра «Спартака» в матче с «Акроном» была похожа на цирк