Капитан «Зенита» Сантос отреагировал на ничью в матче с «Ростовом»

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос отреагировал на ничью с «Ростовом» (2:2) в матче 14-го тура Альфа-Банк РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Станислав Матвеев из Троицка.

— Непростая игра, в которой мы хотели победить, у нас были хорошие и плохие моменты. Команда, которая хочет стать чемпионом, не должна допускать эти моменты. Наша задача — во время паузы сделать работу над ошибками, чтобы в будущем не допускать подобных результатов.

— Команда не в первый раз пропускает два мяча. В чём причина?

— К сожалению, позволяем сопернику создавать моменты, которые не должны. Нужно сохранять концентрацию до конца, будем исправлять ситуацию, — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.