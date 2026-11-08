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Интер — Комо: результат матча 8 ноября 2026, счет 2:0, 11-й тур Серии А 2026/2027

«Интер» победил «Комо» в 11-м туре Серии А, забив дважды уже к 19-й минуте
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Завершился матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Комо». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра выступил Даниэле Киффи. Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

Италия — Серия А . 11-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Комо
Комо
1:0 Эспозито – 12'     2:0 Тюрам – 19'    

На 12-й минуте нападающий Франческо Эспозито вывел «Интер» вперёд. На 19-й минуте форвард Маркус Тюрам удвоил преимущество миланской команды.

«Интер» довёл количество набранных в сезоне очков до 28. Клуб занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Лацио» составляет одно очко. В активе «Комо» осталось 23 очка. Команда теперь располагается на пятой строчке.

Календарь матчей Серии А сезона-2026/2027
Турнирная таблица Серии А сезона-2026/2027
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