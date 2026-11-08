«Интер» победил «Комо» в 11-м туре Серии А, забив дважды уже к 19-й минуте

Завершился матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Комо». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра выступил Даниэле Киффи. Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

На 12-й минуте нападающий Франческо Эспозито вывел «Интер» вперёд. На 19-й минуте форвард Маркус Тюрам удвоил преимущество миланской команды.

«Интер» довёл количество набранных в сезоне очков до 28. Клуб занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Лацио» составляет одно очко. В активе «Комо» осталось 23 очка. Команда теперь располагается на пятой строчке.