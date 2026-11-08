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Тренер «Ростова» Кириченко назвал ключевой фактор ничейного матча с «Зенитом»

Тренер «Ростова» Кириченко назвал ключевой фактор ничейного матча с «Зенитом»
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Главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал ничью с «Зенитом» (2:2) в матче 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сантос – 15'     1:1 Андраде – 53'     2:1 Энрике – 58'     2:2 Комаров – 83'    

— Прежде всего доволен результатом. Можно было неплохо играть, но не взять очки. Доволен тем, что всё‑таки смогли отыграться и в концовке не дали создать что‑то «Зениту». Да, там, может, было какое‑то напряжение, но в целом не дали бить и подавать.

— На ваш взгляд, какой момент стал ключевым в матче?
— Считаю, что мы не очень хорошо вошли в игру. «Зенит» в первые 10-15 минут начал сразу моменты создавать и забил гол. Могли бы активнее войти в игру. Потом чуть успокоились, положили мяч, стали контролировать игру больше. Это большой плюс для нас, что из‑за контроля мяча «Зениту» приходилось достаточно много обороняться. Понимаю, что соперник не очень любит это делать, привык играть с мячом. Поэтому, наверное, это стало в том числе ключевым фактором. «Зениту» провести весь матч без мяча достаточно сложно, — сказал Кириченко в эфире «Матч ТВ».

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