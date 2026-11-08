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Результаты матчей 10-го тура чемпионата Англии по футболу 2026/2027

Результаты матчей 10-го тура чемпионата Англии — 2026/2027 по футболу
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Завершился 10-й тур английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей тура чемпионата Англии.

Результаты 10-го тура АПЛ сезона-2026/2027:

6 ноября, пятница:

«Эвертон» — «Ковентри Сити» — 3:1.

7 ноября, суббота:

«Лидс Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1:0;
«Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:1;
«Арсенал» — «Халл Сити» — 1:0;
«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» — 3:1.

8 ноября, воскресенье:

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Брентфорд» — 2:0;
«Ипсвич Таун» — «Борнмут» — 1:2;
«Сандерленд» — «Челси» — 1:0;
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» — 1:3;
«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» — 4:4.

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал», набрав 27 очков за 10 матчей.

Календарь матчей английской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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