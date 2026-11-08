«Нижний Новгород» разгромил костромской «Спартак» в матче Первой лиги, у Грулёва — дубль

Завершился матч 17-го тура Лиги Pari, в котором встречались костромской «Спартак» и «Нижний Новгород». Игра прошла на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра выступил Владислав Харитонов из Казани. Победу в матче со счётом 4:0 праздновали футболисты «Нижнего Новгорода».

Первый мяч в матче забил нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Грулёв на 13-й минуте. Через шесть минут Глеб Пополитов удвоил преимущество «Нижнего Новгорода». На 42-й минуте Вячеслав Грулёв оформил дубль. На 74-й минуте автогол забил защитник «Спартака» Марко Бугарин, установив окончательный счёт – 4:0.

После 17 матчей в Первой лиге «Нижний Новгород» набрал 46 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Костромской «Спартак» заработал 28 очков и располагается на пятой строчке.