15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спартак Кострома — Нижний Новгород, результат матча 8 ноября 2026, счет 0:4, 12-й тур Первой лиги 2026/2027

«Нижний Новгород» разгромил костромской «Спартак» в матче Первой лиги, у Грулёва — дубль
Комментарии

Завершился матч 17-го тура Лиги Pari, в котором встречались костромской «Спартак» и «Нижний Новгород». Игра прошла на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра выступил Владислав Харитонов из Казани. Победу в матче со счётом 4:0 праздновали футболисты «Нижнего Новгорода».

Россия — Лига Pari . 17-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
0 : 4
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 13'     0:2 Пополитов – 19'     0:3 Грулёв – 42'     0:4    

Первый мяч в матче забил нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Грулёв на 13-й минуте. Через шесть минут Глеб Пополитов удвоил преимущество «Нижнего Новгорода». На 42-й минуте Вячеслав Грулёв оформил дубль. На 74-й минуте автогол забил защитник «Спартака» Марко Бугарин, установив окончательный счёт – 4:0.

После 17 матчей в Первой лиге «Нижний Новгород» набрал 46 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Костромской «Спартак» заработал 28 очков и располагается на пятой строчке.

Календарь матчей Первой лиги сезона