«Атлетико» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 12-го тура Ла Лиги

Сегодня, 8 ноября, состоится матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступит Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Ганцко, Гримальдо, Пубиль, Коке, Барриос, Симеоне, Ли Кан Ин, Альварес, Баэна.

«Барселона»: Гарсия, Канселу, Кубарси, Мартин, Педри, Ямаль, Лопес, Рафинья, Гордон, Фариньяс, Берналь.

После 11 туров в чемпионате Испании «Атлетико» набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на второй строчке.

В следующем туре «Атлетико» 22 ноября на выезде встретится с «Хетафе», а «Барселона» в этот же день в домашнем матче сыграет с «Вильярреалом».