«Не тот результат, который хотели увидеть». Тренер «Зенита» Семак — о ничьей с «Ростовом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ничьей в матче 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2).

«К сожалению, результат не тот, который мы хотели сегодня увидеть. По матчу: наверное, начало, первые минут 30, мне больше понравились, дальше немножко отдали инициативу сопернику. Второй тайм получился уже более нервным: много борьбы, единоборств. Плюс мячи, которые мы пропустили — тоже, к сожалению, очень просто. Первый — в свои ворота, во втором проиграли единоборство, пошёл прострел, три игрока мимо мяча пролетели, и мяч достался футболисту соперника, после которого сравняли счёт. Конечно, обидно пропускать, обидно терять очки. Будем готовиться к возобновлению чемпионата», — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.