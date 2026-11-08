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«Не тот результат, который хотели увидеть». Тренер «Зенита» Семак — о ничьей с «Ростовом»

«Не тот результат, который хотели увидеть». Тренер «Зенита» Семак — о ничьей с «Ростовом»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ничьей в матче 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сантос – 15'     1:1 Андраде – 53'     2:1 Энрике – 58'     2:2 Комаров – 83'    

«К сожалению, результат не тот, который мы хотели сегодня увидеть. По матчу: наверное, начало, первые минут 30, мне больше понравились, дальше немножко отдали инициативу сопернику. Второй тайм получился уже более нервным: много борьбы, единоборств. Плюс мячи, которые мы пропустили — тоже, к сожалению, очень просто. Первый — в свои ворота, во втором проиграли единоборство, пошёл прострел, три игрока мимо мяча пролетели, и мяч достался футболисту соперника, после которого сравняли счёт. Конечно, обидно пропускать, обидно терять очки. Будем готовиться к возобновлению чемпионата», — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

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