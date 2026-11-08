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Балтика — Динамо Махачкала: результат матча 8 ноября 2026, счет 0:1, 14-й тур РПЛ 2026/2027

«Динамо» Махачкала победило «Балтику» в 14-м туре РПЛ, Хиль не забил с пенальти
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Завершился матч 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Динамо» из Махачкалы. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Зинович – 4'    

На четвёртой минуте полузащитник Кирилл Зинович вывел «Динамо» вперёд после подачи углового. На 45+5-й минуте нападающий калининградцев Брайан Хиль не реализовал пенальти, попав в перекладину.

«Динамо» довело количество набранных в сезоне очков до 16. Махачкалинцы поднялись на 11-ю строчку в РПЛ. В активе «Балтики» осталось 17 очков. Калининградцы занимают девятое место.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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