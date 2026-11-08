«Динамо» Махачкала победило «Балтику» в 14-м туре РПЛ, Хиль не забил с пенальти

Завершился матч 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Динамо» из Махачкалы. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

На четвёртой минуте полузащитник Кирилл Зинович вывел «Динамо» вперёд после подачи углового. На 45+5-й минуте нападающий калининградцев Брайан Хиль не реализовал пенальти, попав в перекладину.

«Динамо» довело количество набранных в сезоне очков до 16. Махачкалинцы поднялись на 11-ю строчку в РПЛ. В активе «Балтики» осталось 17 очков. Калининградцы занимают девятое место.