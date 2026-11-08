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«Шапито». Генич — об отсутствии информации про уход Галактионова на ресурсах «Локомотива»

«Шапито». Генич — об отсутствии информации про уход Галактионова на ресурсах «Локомотива»
Комментарии

Комментатор Константин Генич высказался об отсутствии информации про уход Михаила Галактионова с поста главного тренера «Локомотива» на официальных ресурсах клуба. Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объявил об уходе специалиста во время пресс-конференции после матча 14-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
06 ноября 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Тесленко – 71'    

«Не импровизация, потому что всё-таки Илья Кузенкин (руководитель пресс-службы «Локомотива». — Прим. «Чемпионата») подвёл к выступлению Юрия Нагорных. Но то, что два дня не появляется новость на официальных ресурсах клуба… Это вообще просто… Это такое шапито. Я мог бы допустить такое в Турции, потому что там прямо вообще беспредел порой происходит. Но то, что это в нашем топовом клубе… Для меня это вообще нонсенс», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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Комментарии
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