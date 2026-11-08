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Вильярреал — Хетафе, результат матча 8 ноября 2026, счет 2:0, 12-й тур Ла Лиги 2026/2027

«Вильярреал» победил «Хетафе» в матче 12-го тура Ла Лиги, забив дважды в концовке
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Завершился матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Вильярреал» и «Хетафе». Игра прошла на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра выступил Карлос Муньис. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Ла Лига . 12-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Бьюкенен – 80'     2:0 Ромеро – 90+1'    

Первый мяч в матче забил защитник «Вильярреала» Тейджон Бьюкенен на 80-й минуте. На 90+1-й минуте Карлос Ромеро установил окончательный счёт — 2:0.

После 12 матчей в чемпионате Испании «Вильярреал» набрал 15 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Хетафе» заработал 12 очков и располагается на 15-й строчке.

В следующем матче «Вильярреал» 22 ноября на выезде сыграет с «Барселоной», а «Хетафе» в этот же день в домашнем матче встретится с мадридским «Атлетико».

Календарь матчей Ла Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2026/2027