«Вильярреал» победил «Хетафе» в матче 12-го тура Ла Лиги, забив дважды в концовке

Завершился матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Вильярреал» и «Хетафе». Игра прошла на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра выступил Карлос Муньис. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил защитник «Вильярреала» Тейджон Бьюкенен на 80-й минуте. На 90+1-й минуте Карлос Ромеро установил окончательный счёт — 2:0.

После 12 матчей в чемпионате Испании «Вильярреал» набрал 15 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Хетафе» заработал 12 очков и располагается на 15-й строчке.

В следующем матче «Вильярреал» 22 ноября на выезде сыграет с «Барселоной», а «Хетафе» в этот же день в домашнем матче встретится с мадридским «Атлетико».