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Тренер «Зенита» Семак прокомментировал невключение Соболева в заявку сборной России

Тренер «Зенита» Семак прокомментировал невключение Соболева в заявку сборной России
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после игры 14-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Ростовом» (2:2) высказался о невключении нападающего Александра Соболева в заявку сборной России на ближайшие товарищеские матчи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сантос – 15'     1:1 Андраде – 53'     2:1 Энрике – 58'     2:2 Комаров – 83'    

— Какая-то непонятная ситуация с Соболевым. Всё-таки он здоров? Почему Карпин говорит, что он его не вызывает из-за состояния здоровья?
— Это нужно у Валерия Георгиевича спросить. Я не имею к этому отношения абсолютно. То, что Саша пропустил какое-то время… Прошлую игру хорошо сыграл, сейчас физически ему не хватало свежести. Фелипе Аугусто болел на неделе. К сожалению, два наших нападающих, которые перенесли вирусное заболевание, сейчас не в лучших кондициях. Но с этим не связана была замена Соболева — она нужна была, чтобы добавить немножко движения, освежить игру, ускорить. Плюс, естественно, мы старались и хотели использовать зоны за спинами у центральных за