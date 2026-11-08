Тренер «Зенита» Семак прокомментировал невключение Соболева в заявку сборной России

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после игры 14-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Ростовом» (2:2) высказался о невключении нападающего Александра Соболева в заявку сборной России на ближайшие товарищеские матчи.

— Какая-то непонятная ситуация с Соболевым. Всё-таки он здоров? Почему Карпин говорит, что он его не вызывает из-за состояния здоровья?

— Это нужно у Валерия Георгиевича спросить. Я не имею к этому отношения абсолютно. То, что Саша пропустил какое-то время… Прошлую игру хорошо сыграл, сейчас физически ему не хватало свежести. Фелипе Аугусто болел на неделе. К сожалению, два наших нападающих, которые перенесли вирусное заболевание, сейчас не в лучших кондициях. Но с этим не связана была замена Соболева — она нужна была, чтобы добавить немножко движения, освежить игру, ускорить. Плюс, естественно, мы старались и хотели использовать зоны за спинами у центральных за