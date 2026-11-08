15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Должны были забивать больше». Кэррик — о ничьей «МЮ» с «Астон Виллой» со счётом 4:4

«Должны были забивать больше». Кэррик — о ничьей «МЮ» с «Астон Виллой» со счётом 4:4
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал ничью с «Астон Виллой» (4:4) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 4
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Алиссон – 1'     0:2 Джексон – 4'     1:2 Фернандеш – 16'     2:2 Тилеманс – 44'     2:3 Макгинн – 48'     2:4 Горецка – 53'     3:4 Зиркзее – 90+2'     4:4 Доргу – 90+6'    

«Мы сами себе усложняем жизнь. При этом, на мой взгляд, во многих аспектах игра была очень хорошей. Мы создали себе трудности — допустили ошибки, которых, как прекрасно понимает тренерский штаб, быть не должно. Мы смогли вернуться в игру и действовали неплохо. Пожалуй, сегодня мы должны были забивать больше. Пропущенные голы — следствие индивидуальных ошибок. Нам нужно действовать собраннее.

Считаю, что мы были сильнее соперника. Мы показали очень качественный футбол и сумели вернуться в игру. Два пропущенных мяча снова поставили нас в сложное положение, но в концовке мы даже могли вырвать победу.

Мы ни на секунду не опускали руки и продолжали верить в успех. Безусловно, нам нужно улучшать своё турнирное положение. Если мы станем играть надёжнее, то, безусловно, сможем извлечь больше позитива», — приводит слова Кэррика ВВС.

Материалы по теме