«Должны были забивать больше». Кэррик — о ничьей «МЮ» с «Астон Виллой» со счётом 4:4

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал ничью с «Астон Виллой» (4:4) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной.

«Мы сами себе усложняем жизнь. При этом, на мой взгляд, во многих аспектах игра была очень хорошей. Мы создали себе трудности — допустили ошибки, которых, как прекрасно понимает тренерский штаб, быть не должно. Мы смогли вернуться в игру и действовали неплохо. Пожалуй, сегодня мы должны были забивать больше. Пропущенные голы — следствие индивидуальных ошибок. Нам нужно действовать собраннее.

Считаю, что мы были сильнее соперника. Мы показали очень качественный футбол и сумели вернуться в игру. Два пропущенных мяча снова поставили нас в сложное положение, но в концовке мы даже могли вырвать победу.

Мы ни на секунду не опускали руки и продолжали верить в успех. Безусловно, нам нужно улучшать своё турнирное положение. Если мы станем играть надёжнее, то, безусловно, сможем извлечь больше позитива», — приводит слова Кэррика ВВС.