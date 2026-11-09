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Атлетико — Барселона, результат матча 8 ноября 2026, счет 1:2, 12-й тур Ла Лиги 2026/2027

«Барселона» победила «Атлетико» в матче 12-го тура Ла Лиги, Фермин Лопес оформил дубль
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Завершился матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Барселона». Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Ла Лига . 12-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Симеоне – 10'     1:1 Лопес – 45'     1:2 Лопес – 66'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Атлетико» Джулиано Симеоне на 10-й минуте. Полузащитник гостей Фермин Лопес сравнял счёт на 45-й минуте. На 66-й минуте Фермин Лопес оформил дубль, установив окончательный счёт — 2:1.

После 12 туров в чемпионате Испании «Атлетико» набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 33 очка и