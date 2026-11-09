«Барселона» победила «Атлетико» в матче 12-го тура Ла Лиги, Фермин Лопес оформил дубль

Завершился матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Барселона». Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в матче забил нападающий «Атлетико» Джулиано Симеоне на 10-й минуте. Полузащитник гостей Фермин Лопес сравнял счёт на 45-й минуте. На 66-й минуте Фермин Лопес оформил дубль, установив окончательный счёт — 2:1.

После 12 туров в чемпионате Испании «Атлетико» набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 33 очка и