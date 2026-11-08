Защитник Дуглас Сантос забил свой 10-й гол за «Зенит»

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос забил гол в матче 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2). Этот мяч стал 10-м для футболиста в составе команды из Санкт-Петербурга, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года, к этому моменту в его активе 260 матчей за сине-бело-голубых. В составе команды с берегов Невы защитник шесть раз стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны и шесть раз — национальный Суперкубок.

На данный момент «Зенит» с 31 очком возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, опережая московское «Динамо», у которого тоже 31 очко, за счёт дополнительных показателей.