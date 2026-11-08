Генич назвал идеального тренера для «Локомотива», упомянув Федотова и Черчесова

Комментатор Константин Генич назвал Марцела Личку идеальным тренером для «Локомотива», упомянув специалистов Владимира Федотова и Станислава Черчесова. Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объявил об уходе Михаила Галактионова с поста главного тренера железнодорожников.

«Честно? Я бы хотел видеть Марцела Личку. Но «Локомотив» на это не пойдёт, потому что у него русский костяк, и, скорее всего, они опять будут настаивать на русском тренере. У них идеология такая. Если они пойдут на это, то я был бы рад. Мы не понимаем, что будет зимой. Они раскошелятся? Будут у них деньги на трансферы? Личка подошёл бы под этот набор молодых, техничных игроков.

Если хотят русского, авторитетного, авторитарного тренера, то Федотов, Черчесов», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 14 матчей в Альфа-Банк РПЛ «Локомотив» набрал 11 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.