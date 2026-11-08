Джон Кордоба побил бомбардирский рекорд Олега Веретенникова в РПЛ

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба установил бомбардирский рекорд Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, быстрее всех забив 70 голов в лиге. Матч 14-го тура РПЛ с ЦСКА (4:2), в котором колумбиец оформил дубль, стал для него 128-м в чемпионате. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

По данным источника, ранее рекорд принадлежал экс-форварду «Ротора» Олегу Веретенникову, который свои первые 70 голов в лиге забил в 131 игре. Третье место занимает бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав. Ему на такое же количество забитых мячей потребовалось 133 встречи.

Кордоба выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. Контракт 33-летнего нападающего с «быками» расс