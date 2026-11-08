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Джон Кордоба побил бомбардирский рекорд Олега Веретенникова в РПЛ

Джон Кордоба побил бомбардирский рекорд Олега Веретенникова в РПЛ
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Форвард «Краснодара» Джон Кордоба установил бомбардирский рекорд Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, быстрее всех забив 70 голов в лиге. Матч 14-го тура РПЛ с ЦСКА (4:2), в котором колумбиец оформил дубль, стал для него 128-м в чемпионате. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
07 ноября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Кордоба – 16'     1:1 Кисляк – 35'     2:1 Батчи – 40'     3:1 Уткин – 74'     4:1 Кордоба – 82'     4:2 Глебов – 90+1'    

По данным источника, ранее рекорд принадлежал экс-форварду «Ротора» Олегу Веретенникову, который свои первые 70 голов в лиге забил в 131 игре. Третье место занимает бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав. Ему на такое же количество забитых мячей потребовалось 133 встречи.

Кордоба выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. Контракт 33-летнего нападающего с «быками» расс