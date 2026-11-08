Результаты матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 8 ноября

В воскресенье, 8 ноября, состоялись четыре матча в рамках 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата страны.

Результаты встреч РПЛ на 8 ноября:

«Крылья Советов» – «Оренбург» — 2:0;

«Спартак» Москва – «Акрон» — 2:1;

«Зенит» – «Ростов» — 2:2;

«Балтика» – «Динамо» Махачкала — 0:1.

На данный момент «Зенит» с 31 очком возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, опережая московское «Динамо», у которого тоже 31 очко, за счёт дополнительных показателей. В группе лидеров также находятся «Спартак» (29) и «Краснодар» (26). В нижней части таблицы располагаются «Локомотив» (11) и «Факел» (6).