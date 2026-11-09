Результаты матчей 10-го тура чемпионата Франции — 2026/2027 по футболу

В воскресенье, 8 ноября, завершился 10-й тур французской Лиги 1 сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
Результаты 10-го тура Лиги 1 сезона-2026/2027
6 ноября, пятница:
«Тулуза» — «Страсбург» — 3:1.
7 ноября, суббота:
«Осер» — «Париж» — 0:1;
«Пари Сен-Жермен» — «Труа» — 1:0.
8 ноября, воскресенье:
«Ренн» — «Лилль» — 1:2;
«Гавр» — «Лорьян» — 0:2;
«Брест» — «Лион» — 2:0;
«Ле-Ман» — «Монако» — 1:1;
«Анже» — «Ницца» — 0:2;
«Ланс» — «Марсель» — 1:2.
Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ», у которого 23 очка за 10 матчей. Второе место занимает «Лилль», набравший 21 очко. В топ-4 также входят «Париж» (20 очков) и «Марсель» (18). «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, располагается на седьмой строчке (16).