Результаты матчей 14-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027

В воскресенье, 8 ноября, завершился 14-й тур сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура чемпионата страны.

Результаты матчей 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027:

6 ноября, пятница:

«Локомотив» Москва – «Рубин» Казань – 0:1.

7 ноября, суббота:

«Факел» — «Динамо» Москва — 1:2;

«Ахмат» — «Родина» — 1:0;

«Краснодар» — ЦСКА — 4:2.

8 ноября, воскресенье:

«Крылья Советов» – «Оренбург» — 2:0;

«Спартак» Москва – «Акрон» — 2:1;

«Зенит» – «Ростов» — 2:2;

«Балтика» – «Динамо» Махачкала — 0:1.

На данный момент «Зенит» с 31 очком возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, опережая московское «Динамо», у которого тоже 31 очко, за счёт дополнительных показателей. В группе лидеров также находятся «Спартак» (29) и «Краснодар» (26). В нижней части таблицы располагаются «Локомотив» (11) и «Факел» (6).