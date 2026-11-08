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«Снимают фильм-катастрофу». Казанский — о сериале про выступление «Манчестер Юнайтед»

«Снимают фильм-катастрофу». Казанский — о сериале про выступление «Манчестер Юнайтед»
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Спортивный комментатор Денис Казанский поделился впечатлениями от матча 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» (4:4).

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 4
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Алиссон – 1'     0:2 Джексон – 4'     1:2 Фернандеш – 16'     2:2 Тилеманс – 44'     2:3 Макгинн – 48'     2:4 Горецка – 53'     3:4 Зиркзее – 90+2'     4:4 Доргу – 90+6'    

«Лет 10 назад Netflix решил снять сериал про «Сандерленд». Тогда это была команда Чемпионшипа, и, по ожиданиям, кино должно было зафиксировать триумф — возвращение в АПЛ. Но получился фильм-катастрофа. «Сандерленд» падал всё ниже и ниже…

Другая контора, Amazon, с этого сезона снимает сериал про «МЮ». Нет знания, но предположу: амазонцам взбрело в голову, что они сохранят на плёнке возвращение «Юнайтед» в высший класс. Туда, где был когда-то «Манчестер». Удивительное совпадение с Netflix — они сейчас тоже снима