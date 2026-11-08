«Снимают фильм-катастрофу». Казанский — о сериале про выступление «Манчестер Юнайтед»

Спортивный комментатор Денис Казанский поделился впечатлениями от матча 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» (4:4).

«Лет 10 назад Netflix решил снять сериал про «Сандерленд». Тогда это была команда Чемпионшипа, и, по ожиданиям, кино должно было зафиксировать триумф — возвращение в АПЛ. Но получился фильм-катастрофа. «Сандерленд» падал всё ниже и ниже…

Другая контора, Amazon, с этого сезона снимает сериал про «МЮ». Нет знания, но предположу: амазонцам взбрело в голову, что они сохранят на плёнке возвращение «Юнайтед» в высший класс. Туда, где был когда-то «Манчестер». Удивительное совпадение с Netflix — они сейчас тоже снима