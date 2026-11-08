Галактионов всё ещё тренер «Локомотива» на сайте клуба. Со слов Нагорных прошло двое суток

Российский специалист Михаил Галактионов по-прежнему значится в статусе главного тренера «Локомотива» на официальном сайте клуба. Более двух суток назад, на пресс-конференции после поражения от «Рубина» в 14-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, глава совета директоров клуба Юрий Нагорных объявил о расставании с тренером.

На момент написания новости на сайте клуба и в официальных аккаунтах команды в соцсетях до сих пор не опубликовано новости о прекращении сотрудничества с Галактионовым.

Фото: официальный сайт «Локомотива»

Ранее «Чемпионат» сообщал, что тренер получил 60 млн рублей за досрочное расторжение контракта. Сам Галактионов после игры с «Рубином» заявил, что был счастлив работать в «Локомотиве».