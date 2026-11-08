15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов всё ещё тренер «Локомотива» на сайте клуба. Со слов Нагорных прошло двое суток

Галактионов всё ещё тренер «Локомотива» на сайте клуба. Со слов Нагорных прошло двое суток
Комментарии

Российский специалист Михаил Галактионов по-прежнему значится в статусе главного тренера «Локомотива» на официальном сайте клуба. Более двух суток назад, на пресс-конференции после поражения от «Рубина» в 14-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, глава совета директоров клуба Юрий Нагорных объявил о расставании с тренером.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
06 ноября 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Тесленко – 71'    

На момент написания новости на сайте клуба и в официальных аккаунтах команды в соцсетях до сих пор не опубликовано новости о прекращении сотрудничества с Галактионовым.

Фото: официальный сайт «Локомотива»

Ранее «Чемпионат» сообщал, что тренер получил 60 млн рублей за досрочное расторжение контракта. Сам Галактионов после игры с «Рубином» заявил, что был счастлив работать в «Локомотиве».

Материалы по теме
Сайт и аккаунты «Локо» «замолчали», пост об уходе Галактионова до сих пор не опубликован