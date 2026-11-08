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Результаты матчей 9-го тура чемпионата Германии — 2026/2027 по футболу

Результаты матчей 9-го тура чемпионата Германии — 2026/2027 по футболу
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Завершился 9-й тур чемпионата Германии сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 9-го тура Бундеслиги:

6 ноября, пятница:

«Гамбург» — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 3:1.

7 ноября, суббота:

«Падерборн 07» — «Айнтрахт» — 2:2;
«Майнц» — «Бавария» — 1:2;
«РБ Лейпциг» — «Аугсбург» — 5:2;
«Боруссия» Дортмунд — «Эльферсберг» — 2:1;
«Штутгарт» — «Вердер» — 1:0.

8 ноября, воскресенье:

«Кёльн» — «Байер» — 1:2;
«Фрайбург» — «Унион» — 2:0;
«Хоффенхайм» — «Шальке-04» — 2:1.

Первое место в турнирной таблице Бундеслиги занимает «Бавария». Команда набрала 21 очко за девять матчей.

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2026/2027
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