Результаты матчей 9-го тура чемпионата Германии — 2026/2027 по футболу

Завершился 9-й тур чемпионата Германии сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.
Результаты матчей 9-го тура Бундеслиги:
6 ноября, пятница:
«Гамбург» — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 3:1.
7 ноября, суббота:
«Падерборн 07» — «Айнтрахт» — 2:2;
«Майнц» — «Бавария» — 1:2;
«РБ Лейпциг» — «Аугсбург» — 5:2;
«Боруссия» Дортмунд — «Эльферсберг» — 2:1;
«Штутгарт» — «Вердер» — 1:0.
8 ноября, воскресенье:
«Кёльн» — «Байер» — 1:2;
«Фрайбург» — «Унион» — 2:0;
«Хоффенхайм» — «Шальке-04» — 2:1.
Первое место в турнирной таблице Бундеслиги занимает «Бавария». Команда набрала 21 очко за девять матчей.