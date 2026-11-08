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«Нижний Новгород» одержал 15 побед в 17 матчах первого круга Первой лиги

«Нижний Новгород» одержал 15 побед в 17 матчах первого круга Первой лиги
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«Нижний Новгород» со счётом 4:0 разгромил костромской «Спартак» в матче 17-го тура Лиги Pari. Таким образом, нижегородская команда одержала 15 побед в первом круге чемпионата.

Россия — Лига Pari . 17-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
0 : 4
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 13'     0:2 Пополитов – 19'     0:3 Грулёв – 42'     0:4    

Ранее на данном отрезке команда Вадима Гаранина переиграла в Первой лиге «Ротор» (4:2), «КАМАЗ» (2:1), «Челябинск» (2:1), «Шинник» (3:0), «Нефтехимик» (5:1), «Текстильщик» (3:1), «СКА-Хабаровск» (4:2), «Сочи» (1:0), «Торпедо» (2:1), «Ленинградец» (6:0), «Енисей» (5:0), «Урал» (2:1), «Уфу» (1:0) и «Арсенал» (4:0). В следующем туре нижегородцы 21 ноября примут московское «Торпедо».

На данный момент «Нижний Новгород» с 46 очками возглавляет турнирную таблицу Первой лиги.

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