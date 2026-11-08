15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Очередной раз вратарь соперника лучший». Талалаев — о поражении «Балтики» от «Динамо» Мх

«Очередной раз вратарь соперника лучший». Талалаев — о поражении «Балтики» от «Динамо» Мх
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо» (0:1) в матче 14‑го тура Альфа‑Банк РПЛ.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Зинович – 4'    

«Мы провели матч так, как планировали. Только не планировали пропустить мяч при первом стандартном положении. Не реализовали огромное количество моментов. В очередной раз вратарь соперника лучший. В борьбе с такими командами те футболисты, которые нас усиливают, пока такой уровень борьбы не могут держать. Будем работать над реализацией», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» довело количество набранных в сезоне очков до 16. Махачкалинцы поднялись на 11-ю строчку в РПЛ. В активе «Балтики» осталось 17 очков.