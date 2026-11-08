«Очередной раз вратарь соперника лучший». Талалаев — о поражении «Балтики» от «Динамо» Мх

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо» (0:1) в матче 14‑го тура Альфа‑Банк РПЛ.

«Мы провели матч так, как планировали. Только не планировали пропустить мяч при первом стандартном положении. Не реализовали огромное количество моментов. В очередной раз вратарь соперника лучший. В борьбе с такими командами те футболисты, которые нас усиливают, пока такой уровень борьбы не могут держать. Будем работать над реализацией», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» довело количество набранных в сезоне очков до 16. Махачкалинцы поднялись на 11-ю строчку в РПЛ. В активе «Балтики» осталось 17 очков.