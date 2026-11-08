«Трудно смириться с этим результатом». Тренер «Астон Виллы» Эмери — о ничьей с «МЮ»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери подвёл итоги матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (4:4).

«Трудно смириться с этим результатом, потому что мы выигрывали со счётом 4:2 в компенсированное время, и то, как мы пропустили два гола, действительно больно. Но это новый опыт для нас, и для некоторых игроков тоже, им нужно адаптироваться к нашему стилю, к тому, насколько сложна Премьер-лига. Первый тайм начался очень хорошо, мы забили два гола, пропустили два, соперник оказывал на нас давление, создавал моменты, но мы проявили стойкость.

Второй тайм мы тоже начали очень уверенно, забив два гола, а затем смогли взять игру под свой контроль так, как и планировали в раздевалке в перерыве, сыграли даже лучше, чем в первом тайме. В этой игре было много хорошего, но последние шесть минут действительно нас расстроили. Мы должны постараться исправить всё как можно скорее», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба из Бирмингема.